لا تزال الجرائم الجنسية لا يتم الإبلاغ عنها بشكل كبير في اليابان، نظرا إلى أن العديد من الضحايا لم يعتبروا أن محنتهم خطيرة بما يكفي للإبلاغ عنها أو لم يعرفوا كيفية التعامل معها.

ووفقًا للمسح الذي أجرته وزارة العدل اليابانية، والذي شمل 3500 شخص تتراوح أعمارهم بين 16 عامًا أو أكثر، كانت أهم الأسباب الشائعة لعدم الإبلاغ عن الجرائم الجنسية تكمن في الإحراج وعدم الثقة في الشرطة.

ووفقا لصحيفة «جابان توداي» اليابانية، أكد الاستطلاع الحكومي الذي أجرى على مدار الـ5 سنوات الماضية، أن نسبة المواطنين المجني عليهم الذين قاموا بتقديم بلاغات للشرطة أو السلطات لم تتجاوز 14%، من بين الذين شملهم الاستطلاع من ضحايا جرائم الجنس مثل التحرش الجنسي والاغتصاب.

ومنذ عام 2000، يتم إجراء ذلك الاستطلاع الحكومي لضحايا الجرائم الجنسية كل 5 سنوات في اليابان، خلال شهري يناير وفبراير، وقد أظهرت الاستطلاعات الأربعة الماضية أن ما بين 9.7% و18.5% من ضحايا جرائم الجنس تقدموا ببلاغات إلى الشرطة.

وأوضح الخبراء أن النسبة المئوية المنخفضة لضحايا جرائم الجنس الذين يتقدمون ببلاغات للشرطة بين الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع تشير إلى أن الشرطة تستجيب بأمانة، لأن ضحايا جرائم الجنس غالباً ما يحاولون حماية أنفسهم من القلق الناشئ عن تجاربهم المؤلمة.

وأضاف الخبراء أنه يجب توعية الضحايا بأن الإبلاغ عن الجرائم يعد أحد الأسباب التي تكافح زيادة معدل مرتكبي الجرائم الجنسية، عن طريق تقديمهم إلى العدالة.

وقال ساكورا كاميتاني، أحد المحامين في ذلك النوع من القضايا إنه "لا توجد طريقة لحماية المستهدفين بالجرائم الجنسية، لأن النسبة الفعلية لضحايا جرائم الجنس الذين يتقدمون ببلاغات لطلب العدالة منخفضة للغاية".

وأضاف كاميتاني: "التوعية بالجرائم الجنسية في اليابان ضعيفة للغاية، من المهم تعليم الشباب أكثر حول الجريمة الجنسية، حتى يعرفوا متى يجب عليهم الذهاب إلى السلطات".