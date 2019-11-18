شركة طيران الإمارات تطلب شراء 50 طائرة «ايه 350» بـ16 مليار دولار

أعلنت شركة طيران الإمارات، التي تعد أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن طلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة A350-900 XWB بقيمة 16 مليار دولار أمريكي ( 7ر58 مليار درهم)، في اليوم الثاني لمعرض دبي للطيران 2019.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة تسلم هذه الطائرات، التي ستعمل بمحركات رولز رويس XWB، اعتباراً من مايو 2023.

ووقع الطلبية اليوم الاثنين الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لطيران الإمارات مع جيليوم فاوري الرئيس التنفيذي لإيرباص.

وتحل اتفاقية الشراء هذه محل اتفاقية نوايا وقعت في فبراير الماضي، حيث أعلنت طيران الإمارات حينها عزمها شراء 30 طائرة A350 و40 طائرة A330.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد: "اتخذنا هذا القرار بعد إجراء مراجعة شاملة لمختلف خيارات الطائرات وخطط أسطولنا، واستراتيجية طيران الإمارات على المدى الطويل تقوم على الاستثمار في الطائرات الحديثة، ونحن على ثقة تامة من أداء طائرة A350 XWB، التي ستمنحنا إلى جانب طائراتنا A380 و777، مرونة تشغيلية إضافية من حيث السعة والمدى وتنوع مقصورات الركاب، ما يعزز نموذج عملنا لتوفير خدمات نقل جوي تتسم بالكفاءة والراحة من وإلى مركزنا في دبي وعبره".

وأضاف: "تعكس هذه الصفقة ثقتنا بمستقبل قطاع الطيران في الإمارات، كما تؤكد بقوة على استراتيجية دبي لتكون مركزاً عالمياً يربط بين المدن والمجتمعات والاقتصادات عبر قطاع طيران حديث عالمي المستوى".

وتابع: "سوف تتيح طائرات A350 الجديدة لطيران الإمارات خدمة نطاق واسع من الأسواق الجديدة، على مستوى العالم برحلات يصل مداها إلى 15 ساعة طيران انطلاقاً من دبي".

وقال جيليوم فاوري، الرئيس التنفيذي لإيرباص: "سوف توفر طائرات A350 فوائد ومزايا اقتصادية وبيئية لأسطول الشركة الإماراتية".

وتخدم طيران الإمارات، انطلاقاً من مركزها في دبي، أكثر من 158 مدينة في القارات الست.