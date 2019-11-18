راشد الغنوشي: حزب «قلب تونس» لن يكون مشمولا بالمشاركة في الحكومة

قال رئيس حزب حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، اليوم الاثنين، إن حزب "قلب تونس" الليبرالي المنافس لن يكون طرفا في الحكومة الجديدة.

وقال الغنوشي، الذي انتخب رئيسا للبرلمان في تصريحات للصحفيين اليوم، إن تقدير الحزب، هو أن قلب تونس لن يكون مشمولا بالمشاركة في الحكومة.

وأوضح الغنوشي: "هذا وفاء بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا".

ويبدأ اليوم مرشح حزب حركة النهضة الفائزة في الانتخابات التشريعية، الحبيب الجملي مشاوراته الرسمية مع الأحزاب لتشكيل الحكومة.

وخلال الحملات الانتخابية تعهدت "النهضة" لأنصارها كما تعهد أيضا "قلب تونس"، بأن لا يدخل كل حزب في تحالف مع الآخر.

وتتهم النهضة "قلب تونس" بالفساد وتصفه بالمافيا فيما يتهم "قلب تونس" الحزب الإسلامي بإدارة جهاز سري، وإشاعة العنف والتشدد والتحكم في مفاصل الدولة.

لكن الجملي الذي يقدم نفسه كشخصية مستقلة عن الأحزاب قال إن المشاورات "ستشمل كل الأحزاب الممثلة في البرلمان والمنظمات الوطنية وشخصيات وطنية وسياسيين من ذوي الخبرة والمجتمع المدني".

ولدى رئيس الحكومة المكلف مهلة شهر تمدد لمرة واحدة للتوصل إلى تشكيل حكومة، ويتوجب عليه التشاور مع رئيس الدولة عند اختيار وزيري الخارجية والدفاع كما ينص على ذلك الدستور.