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أعداد جريدة الشروق
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الصين وتايلاند تتفقان على تعزيز التعاون العسكري

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 11:20 ص | آخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 11:20 ص

اتفق رئيس وزراء تايلاند "برايوت تشان أوتشا" وعضو مجلس الدولة وزير الدفاع الصيني "وي فنغ خه" على دفع تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وقال خه - خلال الاجتماع في العاصمة بانكوك وفقا لوزارة الدفاع الوطني الصينية اليوم الاثنين - إن العلاقات الثنائية حافظت على زخمها الجيد بتحقيق نتائج مثمرة في جميع مجالات التعاون، وإن الصين تقدر الدعم القوي الذي تقدمه تايلاند في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية الصينية.

وأضاف خه أن الجيش الصيني يعتزم تنفيذ التوافق الذي توصل إليه زعيما الدولتين فيما يخص تعميق التعاون العملي، وتعزيز التواصل رفيع المستوى والحفاظ على التنسيق في الإطار التعددي من أجل الحماية المشتركة للاستقرار الإقليمي.

من جهته، قال رئيس وزراء تايلاند "برايوت تشان أوتشا" إن بلاده تتمسك بسياسة "صين واحدة" وتعتزم المشاركة بفاعلية في مبادرة الحزام والطريق، وإن تايلاند تأمل في دفع تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين وترحب بالمزيد من الاستثمارات الصينية، حيث تحتفل الدولتان بالذكرى الـ45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما العام المقبل.

وأضاف أنه يأمل أن تعزز الدولتان التعاون العسكري بينهما في المعدات والتكنولوجيا والتدريبات المشتركة وكذلك الأمن متعدد الأطراف.

ووقع الجانبان بعد الاجتماع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الدفاعي.

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