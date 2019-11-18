وزير الزراعة: هناك آلاف من الكنوز النباتية لم نستفد سوى بالقليل منها

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مجال الزراعة به إمكانيات هائلة ويتطور بسرعة، مشيرا إلى وجود الآلاف من الكنوز النباتية لم نستفد سوى بالقليل منها، ومازال أمام الإنسان خطوات كبيرة في مسيرة التقدم العلمي الزراعي.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الـ14 للميكروبيولوجيا التطبيقية والتنمية المستدامة، والذي تنظمه كلية الزراعة جامعة عين شمس.

وأضاف أبو ستيت، أن العلماء هم من يصنعون الفارق ومصر قادرة على عبور الفجوة التكنولوجية الزراعية مع الدول المتقدمة؛ لأن هناك دعم كبير من الدولة للبحث العلمي الزراعي التطبيقي، كما أننا نمتلك طاقات بشرية وبحثية هائلة في مختلف المراكز البحثية والجامعات المصرية، ولكنها تحتاج إلى مزيد من الدعم والتعاون والتكامل.

وأكد وزير الزراعة أن الابتكارات في مجال الزراعة غير محدودة وإمكانياتها هائلة، وهناك إصلاح تشريعي مصري لحماية الابتكار ودعم التقدم وتشجيع البحث العلمي الزراعي، وأضاف أن الزراعة هي أساس الصناعة والغذاء والدواء، وفرص العمل فيها هي الأقل تكلفة من القطاعات الأخرى وأكثرها تأثيرا خاصة في المناطق الريفية، وأيضا تسهم في تقليل الهجرة من الريف للمدن.

وأشار وزير الزراعة أيضا إلى أهمية التطبيقات الميكروبيولوجية في التنمية الشاملة المستدامة وخاصة في مجال صناعة الغذاء وتنقية الهواء وإنتاج الأسمدة البيولوجية، كما طالب الباحثين بضرورة التعاون بينهم لتوحيد الجهود بدلا من العمل كجزر منعزلة.

حضر المؤتمر قيادات كلية الزراعة بجامعة عين شمس، ورئيس أكاديمية البحث العلمي.