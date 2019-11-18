 باكستان تجري تدريبا ناجحا لإطلاق الصاروخ الباليستي «شاهين 1» - بوابة الشروق
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باكستان تجري تدريبا ناجحا لإطلاق الصاروخ الباليستي «شاهين 1»

د ب أ
نشر فى : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 12:23 م | آخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 12:23 م

أتمت باكستان بنجاح تدريبا لإطلاق صاروخ باليستي من طراز "شاهين 1" أرض-أرض، بحسب ما أعلنه آصف غفور، المدير العام لخدمات العلاقات العامة التابعة للجيش.

ونقلت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية عن رئيس الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، قوله في تغريدة له على موقع "تويتر"، إن الصاروخ "قادر على توصيل جميع أنواع الرؤوس الحربية التي يصل مداها إلى 650 كيلومترا".

وأضاف أن "إطلاق الصارخ يهدف إلى اختبار الاستعداد التشغيلي لقيادة القوات الاستراتيجية للجيش، ما يضمن الحد الأدنى من الردع الموثوق به من جانب باكستان".

يُذكر أن البحرية الباكستانية كانت قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، نجاح اختبار إطلاق صاروخ مضاد للسفن من طراز "زارب"، من قاعدة على الأرض، وذلك في إطار مناورات تدريبية من المنطقة الساحلية للبلاد.

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