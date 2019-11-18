ياسر رزق: مشكلة الإعلام إنه ملوش أهل فأي حد معدي يلطش فيه

قال الكاتب الصحفي، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن منصب وزير الإعلام يجب أن يعود لوضع استراتيجية إعلامية للدولة والحكومة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأحد، «وزير الإعلام لن يكون مسيطرًا على وسائل الإعلام، وإنما يقول يا حكومة الاستراتيجية الخاصة بنا كذا، ونريد توفير المعلومات الصحيحة والصادقة لهذا الموضوع ليأخذها الإعلاميون طوعًا»، مشيرًا إلى أن من يقوم على أمور الإعلام يجب أن يكونوا أشخاصًا لديهم القدرة على الإقناع والتصدي والجرأة والمصداقية.

وأوضح أن منصب وزير الإعلام يقضي بإعطائه الصلاحيات للقيام بواجبه في وضع استراتيجيات للدولة وللحكومة، متابعًا: «مش تجيب قيصر يمسك الإعلام بيد من حديد، المشكلة في الإعلام إنه ملوش أهل فأي حد معدي يلطش فيه، أي حد بينتقد الإعلام ويلبسه كل حاجة، لو سألت أي مسؤول يقولك لو الإعلام يقف معانا، مش لما إنت تقف مع نفسك يبقى الإعلام يقف معاك».

وأشار إلى أن المشكلة التي تواجه المؤسسات الصحفية حاليًا قيدها بالمسائل المادية، لتوفير المرتبات وليس إصلاح المضمون، مردفًا: «مشكلة المؤسسات القومية الجريدة بتتكلف 8 جنيه وبتبيعها بـ 3 جنيه وتقولي اكسب، إنت مجبر تبيعه، كل نسخة خمسة جنيه دعم ومحصلتش في رغيف العيش».