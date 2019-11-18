رئيس تشيلي يدين عنف الشرطة بعد 4 أسابيع من التظاهرات

أدان الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا، أمس الأحد، للمرة الأولى ما أسماه الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة في التعامل مع 4 أسابيع من التظاهرات التي تشهدها البلد، والتي أسفرت عن مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من ألفين آخرين.

وقال الرئيس في خطاب ألقاه أمام الأمة "كان هناك استخدام مفرط للقوة. لقد ارتُكِبت انتهاكات وجرائم. ولم تُحترم حقوق الجميع"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف بينييرا "لن يكون هناك إفلات من العقاب، سواء بالنسبة إلى أولئك الذين ارتكبوا أعمال عنف غير عادية، أو أولئك الذين ارتكبوا (...) انتهاكات. سنفعل ما هو الأفضل للضحايا"، في إشارة منه إلى الأعمال التي ارتكبها المتظاهرون الأكثر تطرفًا من جهة، وإلى العنف المستخدم من جانب الشرطة خلال التظاهرات من جهة ثانية.

وتشهد تشيلي حركة احتجاج بدأت بسبب زيادة أسعار بطاقات المترو في 18 من الشهر الماضي، لكنها توسعت لتشمل التنديد بالتفاوت الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والتقاعد.

ورحب بينييرا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بشأن وضع دستور جديد بدل النص الموروث عن حقبة بينوشيه.

وقال بينييرا في الخطاب الذي ألقاه في القصر الرئاسي "إذا الشعب أراد ذلك سنمضي نحو دستور جديد، الأول تحت الديموقراطية".

وتابع بينييرا "في الأسابيع الأربعة الماضية تغيرت تشيلي. التشيليون تغيروا. الحكومة تغيرت. جميعنا تغير".

واستقبل عدد كبير من المتظاهرين التشيليين الاتفاق التاريخي الذي تمّ بين الأحزاب السياسية في البرلمان حول تنظيم استفتاء على الدستور، بشيء من التشكيك، متمسكين بمطالبهم المعيشية التي يرفعونها في وجه السلطات منذ شهر.

وتظاهر التشيليون مجددا الجمعة بعددما أبرمت الأحزاب السياسية اتفاقا تاريخيا في البرلمان لتنظيم استفتاء في أبريل 2020 بشأن دستور جديد بدل النص الموروث عن عهد الحكم الديكتاتوري لأوغستو بينوشيه، بهدف مواصلة الضغط على الحكومة.

وبعد أسابيع من التظاهرات العنيفة والدامية في بعض الأحيان، تظهر معظم استطلاعات الرأي أن حركة الاحتجاج مدعومة بنسبة 75 بالمئة من التشيليين.

وأظهر استطلاع رأي نشرته مؤسسة كاديم للاستشارات ارتفاع نسبة التأييد لبينييرا في الأسبوع الماضي، من 13 إلى 17 بالمئة في ذروة الاحتجاجات.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن 67% من التشيليين يؤيدون دستورا جديدا.