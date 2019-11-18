السجن 10 أعوام لـ«عامل وميكانيكي وحداد» لشروعهم في قتل سائق بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد صبري جاد، اليوم الاثنين، كل من: "م.أ.ع"، عامل، و "ع.ع.ف"، ميكانيكي، و"م .ال.ع " حداد، بالسجن 10 سنوات؛ لاتهامهم بالشروع في قتل عامل يدعى "م.ص.م" وإصابتة بعاهة مستديمة، وذلك في القضية رقم 812 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة أول العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم العامرية أول، يفيد إصابة شخص بسلاح ناري في نطاق دائرة القسم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي إلى إطلاق المتهمين أعيرة نارية على المجني عليه، من بندقية خرطوش كانت بحوزتهم، مما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة في عينيه الاثنين بنسبة 100% حيث فقد بصره، وفروا هاربين.

وبتقنين الإجرءات وإلقاء القبض عليهم تم عرضهم على النيابة العامة، والتي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات إلى أن تم إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المقدم، بعضوية المستشارين: محمد حسن منيع، وإسماعيل عبد الرحيم إسماعيل، وأمانة سر السيد إبراهيم البتانوني.