خروج الرئيس الصربي من المستشفى بعد خضوعه للعلاج إثر مشاكل صحية

أفادت وسائل إعلام رسمية في صربيا اليوم /الإثنين/ بخروج الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش من المستشفى، بعد خضوعه للعلاج؛ إثر مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية- نقلا عن تلك الوسائل- أن فوتشيتش البالغ من العمر 49 عاما يشعر بتحسن، بعد أن كان قد نُقل إلى المستشفى العسكري في العاصمة الصربية بلجراد يوم /الجمعة/ الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أن فوتشيتش أصبح رئيسا للوزراء عام 2014، وانتخب رئيسا للبلاد في عام 2017، ويشغل منصب رئيس صربيا منذ بداية صيف عام 2017، بعد شغله منصب رئيس وزراء في الفترة الممتدة من 2014 إلى مايو 2017.