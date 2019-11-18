مستشار الرئيس اللبناني: تشكيل حكومة جديدة يتم عبر قواعد وليس بما يقوله المتظاهرون

قال المستشار الإعلامي للرئيس اللبناني، رفيق شالالا، إن تعيين حكومة جديدة يتم بإجراء مشاورات بين النواب الممثلين في الكتل النيابية، معقبًا: «المجموعات طالبت باستقالة الحكومة وتمت الاستقالة، يمكن للمتجمعين في الساحات أن يقولوا ما يشاؤون، لكن هناك أصول لتعيين حكومة جديدة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ«نشرة أخبار Ten»، المذاعة عبر فضائية «Ten»، مساء الأحد، أن «لبنان مازالت دولة دستورية لم تسقط الدولة بعد ولم يسقط نظامها ولا مؤسساتها، وعندما تسقط فليكن لكل شخص حديث»، متسائلًا: «ما يتم في الساحات هم أحرار ولكن هل يريدون إسقاط النظام الديمقراطي البرلماني في لبنان؟ يريدون حكومة جديدة بلبنان وهي لها قواعدها».

وأشار إلى ضرورة انتظار المتظاهرين للاتصالات والاستشارات وتحديد رضاهم عن الاسم المرشح أم لا في حالة تحديده، لافتًا إلى أن «الرفض المطلق للشيء ليس تعاطيًا واقعيًا مع الأزمة السياسية الراهنة، إضافة إلى كونه غير واقعي وغير منطقي وغير مقبول»، بحسب ذكره.

وأوضح أن التوصل لاسم رئيس الحكومة الجديدة لم يكتمل حتى الآن، مشيرًا إلى أنه «كلما كان قريبًا من الحراك ويحظى بتأييده كان ممتازًا»، على حد تعبيره.

جدير بالذكر أن لبنان يشهد تظاهرات منذ الـ17 من أكتوبر الماضي، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية، وفرض الضرائب، وساهمت الاحتجاجات في تقديم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري استقالته.