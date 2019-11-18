محافظ الدقهلية يحضر تشييع جنازة شهيد الوطن بسيناء ويوجه بإطلاق اسمه على مدرسة كفر سنجاب

حضرالدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، تشييع جنازة الشهيد مجند أحمد السيد سالم عبد العال، 20 عامًا ابن قرية كفر سنجاب التابعة لمركز تمي الأمديد، والذي استشهد أثناء تأدية الواجب الوطني في سيناء، وقدم واجب العزاء في دار المناسبات بمسقط رأسه.

وقال محافظ الدقهلية: "نعزي أنفسنا وأهلنا في وفاة شهيد القوات المسلحة التي تقدم الشهداء فداء لوطن ولشعب، ولن نتخلى عن الدفاع عن الوطن ولن نترك دم الشهداء يذهب هباء وسنقتص من المجرمين"، مؤكدًا أن الجماعات الإرهابية والقوى الظلامية لن تنال منا ولن تعيق مسيرة النهضة والتنمية التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقدم شاروبيم العزاء لأسرة الشهيد، وأكد لهم ولأهل القرية، أن الدولة لا تنسى أبنائها الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل أمنها واستقرارها والحفاظ على تراب الوطن والذين يتصدون للإرهابيين الذي لا وطن ولادين لهم.

ووجه محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد باتخاذ الإجراءات اللازمة لاطلاق اسم الشهيد على مدرسة كفر سنجاب الإعدادية تخليدًا لذكراه التي لن ننساها، معقبًا: "إننا جميعا نقدر كل أسرة مصرية أصيلة قدمت زهرة من الزهور الشابة فداءا للوطن ولا ننسى ابنائنا الشهداء الذين راحوا في سبيل الدفاع عن وطننا الغالي".

حضر التشييع وتقديم واجب العزاء المقدم تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة واللواء صبري عبده رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد، والعميد أشرف فاضل مندوبًا عن قيادة الجيش الثاني، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وجموع غفيرة من المواطنين.