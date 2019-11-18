الملياردير الاسباني بيريز يشارك في دعوى قضائية ضد شركة ابيردرولا بسبب فضيحة تجسس

قرر المليادرير الإسباني فلورينتينو بيريز الانضمام إلى المدعين في تحقيق جنائي مع شركة "ابيردرولا اس ايه" بسبب مزاعم تجسس شركة الكهرباء عليه لإحباط عملية استحواذ.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن شركة ابيردرولا اتفقت مع مفوض شرطة خارج الخدمة عام 2009 للتجسس على بيريز والمساعدة في مقاومة عملية استحواذ لصالح شركة "ايه سي اس" للبناء المملوكة للملياردير الاسباني، وذلك حسبما قال موقع "ال كونفدينشيال" الإلكتروني الإسباني اليوم الاثنين.

ويمتلك بيريز نادي ريال مدريد الإسباني ويعتبر أحد أبرز رجال الأعمال في إسبانيا.

وأفاد موقع "ال كونفدينشيال" بأن ابيردرولا كلفت خوسيه مانويل فيلاريجو لجمع معلومات شخصية "مثيرة للشبهة" حول بيريز بعد فترة وجيزة من تعزيز شركة "ايه سي اس" حصتها في شركة الكهرباء الإسبانية إلى 12.6 بالمئة. ويترأس بيريز الشركة وهو أكبر حامل للأسهم في الشركة العاملة في مجال البناء والخدمات.

ورفضت ابيردرولا التعليق، وأشار مسؤول إعلامي إلى بيان سابق قالت فيه الشركة إنها فتحت تحقيقا داخليا في المزاعم المتعلقة بفيلاريجو وابيردرولا.

وعلى الجانب الآخر، أكد مسؤول صحفي بشركة "اي سي اس" أن بيريز انضم إلى القضية لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل.