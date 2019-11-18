قائد عسكري عراقي: مقتل 20 داعشيا واعتقال 9 غرب الموصل

أفاد قائد عمليات نينوي اللواء الركن نومان الزوبعي اليوم الاثنين بمقتل 20 من عناصر داعش واعتقال تسعة آخرين في عملية عسكرية نفذتها القوات العراقية بإسناد من طيران التحالف الدولي شمال غرب الموصل "400كم شمال بغداد".

وقال الزويعي لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن" القوات الأمنية والعسكرية المشتركة في قيادة عمليات نينوى نفذت اليوم عملية عسكرية ضد عصابات داعش الارهابية، بمساندة طيران التحالف الدولي والذي جدد ضرباته الجوية على جبال العطشانة قرب يلدة بادوش/25كم شمال غرب الموصل/حيث أوكار داعش وأنفاقه، وتمكنت من قتل 20 من عناصر داعش واعتقال تسعة آخرين بينهم خمسة قادة وتدمير سبعة انفاق والاستيلاء على أسلحة وأعتدة مختلفة".

واشار الزوبعي إلى مقتل جندي عراقي وإصابة سبعة آخرين خلال العملية ، لافتا إلى أن" بلدة بادوش تشهد استبابا أمنيا كبيرا بعد دحر عصابات داعش وقتلهم".

كانت قوات من قيادة عمليات نينوى وبإسناد طيران التحالف الدولي، تمكنت امس من صد هجوم لداعش في سلسلة جبال العطشانة وقتل ستة من عناصره واعتقال 13 آخرين ، مشيرا إلى أن عناصر داعش تمكنوا من قتل أربعة جنود كانوا مرابطين في جبال بادوش.

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.