تداول 283 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 283 شاحنة بضائع و44 سيارة.

وأفادت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، بأن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينة الجونة، وتغادره السفينتان القاهرة وعزيز اكسبريس، في حين استقبل ميناء نويبع السفينتين آيلة وبريدج وغادرته العبارة سينا.

في سياق متصل، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 350 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر أكتوبر الماضى بنسبة زيادة 31% عن الفترة المقابلة من العام الماضي حيث سجلت الواردات 202 ألف طن بينما سجلت الصادرات 148 ألف طن.

وأوضحت الهيئة أن ميناء سفاجا شهد تداول 273 ألف طن بضائع بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 97 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 41 ألف طن بكمية وارد 12 ألف طن وصادر 29 ألف طن بضائع.

فيما شهد ميناء السويس تداول 24 ألف طن بضائع بكمية وارد 2000 طن وصادر 22 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الزيتيات وصول 12 ألف طن بروبلين لاستخدامها فى بعض الصناعات المختلفة.