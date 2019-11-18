استفاقة مفاجئة نحو نفوذ آيران في المنطقة، ضربت دولا عربية مؤخرا، هي لبنان والعراق، حيث خرجت التظاهرات منذ الشهر الماضي ضد تردي الاحوال المعيشية، وفساد الحياة السياسية الذي قال المتظاهرون انه جرى بفعل نفوذ إيران المتزايد في المنطقة..

*لبنان ضد حزب الله..

ففي 17 أكتوبر الماضي، خرج المئات من اللبنانيين غير المنظمين من قبل حزب أو جماعة معينة، في الشوارع العامة من الجنوب إلى الشمال؛ اعتراضا على الضريبة التي كانت ستفرضها الحكومة على برنامج محادثات "واتس أب" وضد الإجراءات التقشفية بشكل عام..

وبشكل خاص كان الهتاف ضد حزب الله الموالي لإيران واضحا، حيث خرجت التظاهرات التي لاتزال مستمرة في مناطق محسوبة على الحزب، مثل الضاحية الجنوبية لبيروت وأخرى جنوبا خصوصا مدينة النبطية، وتجمع متظاهرون قرب منازل ومكاتب عدد من نواب حزب الله وحركة أمل، بحسب "فرانس 24".

وحطم المتظاهرون لأول مرة يافطات حزب الله المعلقة، تعبيرا منهم عن غضبهم بزعم تورط الحزب في إفساد الحياة السياسية في لبنان، في مشهد صدم الكثيرين، ما دفع نصر الله الامين العام لحزب الله لإلقاء خطابا تهديديا للمتظاهرين اللبنانيين يحذرهم من مغبة الدخول ي تظاهرات مناوءة للحكومة اللبنانية وملوحا باستخدام القوة من جانب مليشيات الحزب، التي اطلقت الرصاص على المتظاهرين في بعض المدن منها بنت جبيل، ما اثار غضب الشارع اللبناني.

ويسيطر حزب الله وحركة أمل على أغلب مناطق الجنوب اللبناني على الحدود مع إسرائيل، حيث يعيش المسلمون الشيعة، ويحتلون المرتبة الأولى من حيث العدد بنسبة بلغت 31.6% من اللبنانيين، فيما جاء السنّة في مرتبة متقاربة من مجمل 5.5 مليون نسمة، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

فيديو من جنوب لبنان . تحديدا صور اليوم . محاولات لقمع المتظاهرين . رغم ذلك الاخبار الان ان تظاهرات حاشدة تعم مدينتي النبطية وصور ... pic.twitter.com/VnfgLaRG60 — Hiba Nasr (@HibaNasr) October 19, 2019

* العراق ضد مقتصدى الصدر..

سرعان ما انتقلت التظاهرات اللبنانية الى العراق، حيث خرجت تظاهرات دامية، في 25 أكتوبر، راح ضحيتها ما يزيد على 300 شهيد، في الوقت الذي اجتمعت فيه العراق ولبنان على قاسم مشترك وهو التخلص من السيطرة الشيعية التي افسدت الحياة السياسية وتحكمت في الشأن الداخلي للدولتين بشكل صارخ، بحسب قول المتظاهرين..

فخرجت التظاهرات في شوارع العراق تهتف باسقاط الحكومة العراقية التي يرأسها حيدر العبادي، والنفوذ الشيعي تحت هتاف "نازل أخذ حقي"، فيما جرت دعوات مستمرة لتنظيم مظاهرات مليونية في بغداد ومدن أخرى في مظاهرات اطلقوا عليها "ثورة الكرامة".

لكن الشعب العراقي دفع ثمنا غاليا في مقابل تظاهراته، حيث تفرق دم شهدائه، ما بين مليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران، وقوات الشرطة الاتحادية، ومسلحين ملثمين تابعين لأمن الحشد الشعبي منتشرين في كافة شوارع العاصمة والمدن الأخرى، في الوقت الذي نفى فيه رئيس الدولة صلته بأي أعمال قتل للمتظاهرين..

ويسيطر النفوذ الايراني على جنوب ووسط العراق كونها المناطق الاكثر كثافة للمسلمين الشيعة هناك، التي تضم التيار الصدري الذي يعتبر أكبر تيار شعبي شيعي في العراق، بالاضافة لعدة اجنحة عسكرية تابعة له، والمتمثلة في جيش المهدي ولواء اليوم الموعود وسرايا السلام، وكلها موالية لايران ويتزعمها الزعيم الشيعي مقتصدى الصدر.



* إيران تتظاهر ضد خامنئي..

وربما لم تكن تعلم ايران التي تحلم بالمد الشيعي في الوطن العربي بأن الكارثة ستأتيها من الداخل، حيث انتشرت عدوى التظاهرات من العراق ولبنان الى الداخل الإيراني لتطال رأس الدولة.

في الجمعة الماضية، عمت تظاهرات شارك بها المئات 50 مدينة على الأقل، مثل مدينة مشهد في شمال شرق البلاد وفي إقليم كرمان بجنوب شرق البلاد وإقليم خوزستان الغني بالنفط، بسبب زيادة اسعار البنزين بنسبة 50%، بعد ان كان يعتبر الارخص عالميا، وهو الامر الذي فسرته الحكومة الإيرانية بأنه سيسهم في مساعدة الأسر المحتاجة، فيما تعاملت قوات الامن بعنف مع المتظاهرين ما ادى لسقوط 11 قتيلا.

لكن التظاهرات تطورت لتطال رأس الدولة، إذ بلغت حد إحراق فرع للمصرف الوطني، فيما ردد متظاهرون في عدة مدن إيرانية هتافات باسقاط مرشد الدولة، علي خامنئي، رافضين تدخل بلدهم في شؤون الدول العربية، وطالبوا بتحسين أحوالهم المعيشية، بحسب سكاي نيوز عربية.

