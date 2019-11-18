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انطلاق أعمال «منتدى داكار الدولي للسلام والأمن في إفريقيا»

علم السنغال
علم السنغال
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 7:01 م | آخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 7:01 م

بدأت اليوم الاثنين، أعمال الدورة السادسة لمنتدى "داكار الدولي للسلام والأمن في إفريقيا " ، بالعاصمة السنغالية (داكار) بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ، ورئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، كما يشارك في أعمال المؤتمر ، نائب وزير البرلمان الياباني شينيشي ناكاتاني ، وعدد من كبار الشخصيات.

ويتم خلال المنتدى "السنوي " الذي يستمر يومين، عقد لقاءات بين رؤساء الدول والحكومات الأفارقة ، والشركاء الدوليين ، والجهات الفاعلة في مجال السلام والأمن ، تتناول الوضع الأمني في منطقة الساحل الأفريقي بصورة خاصة، إضافة إلى عدد من القضايا الرئيسية الأخرى ، خاصة مسألة الأمن الجماعي ، والنزاعات القبلية والدفاع "الرقمي".

وتشارك في أعمال المنتدى عدد من الشركات التي تعنى بالمجال العسكري مثل مجموعة : "ام بي دي آي " الرائدة في تصميم الصواريخ في أوروبا، ومجموعة "صافران" الفرنسية المتخصصة في التكنولوجيا الدفاعية، وشركة "آر بي آش اندسترليال" للمركبات المدرعة.


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