الصين: تسجيل حالة إصابة جديدة بالطاعون في منغوليا الداخلية

أعلنت منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين تسجيل حالة إصابة واحدة بالطاعون الرئوي لشخص يتلقى حاليا العلاج في مستشفي بمحافظة "هوادة" في المنطقة.

وذكرت لجنة الصحة بالمنطقة - في بيان اليوم الاثنين - أن التحقيقات أظهرت أن المريض اصطاد أرنبا بريا ، وأكله في 5 نوفمبر الجاري، وأن أعراض المرض بدأت في الظهور عليه بعد ذلك.

وأضافت اللجنة أنه تم وضع ثمانية وعشرين شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمريض تحت الحجر الصحي الطبي، فيما لم تظهر على أحد أعراض مثل الحمى حتى الآن.

وكانت سلطات العاصمة بكين أعلنت الأسبوع الماضي تسجيل حالتي إصابة بالطاعون الرئوي لمواطنين من منغوليا الداخلية، غير أن السلطات أكدت أنه لم يتم العثور علي أي رابط وبائي بين حالات الإصابة.