تأكيداً لانفراد "الشروق"، أعلنت جامعة الدول العربية تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية التي كان من المقرر عقدها يوم 25 نوفمبر بالرياض.

وكانت "الشروق" نشرت في عددها السبت الماضي، تأجيل القمة لعدم توافر آليات نجاحها وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن المملكة العربية السعودية – بصفتها الدولة المضيفة للقمة – أفادت كل من الأمانة العامة للجامعة ومفوضية الاتحاد الأفريقي بقرارها تأجيل القمة وعلى أن يتم الاستقرار على موعد جديد لعقدها خلال الربع الأول من عام 2020.

ونوه المصدر إلى أن قمة الرياض ستكون الخامسة من نوعها التي تنعقد في سياق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدول العربية والأفريقية، إذ انطلقت هذه المسيرة بانعقاد القمة العربية الأفريقية الأولى بالقاهرة عام 1977، واستضافت مدينة سرت الليبية القمة الثانية عام 2010، ثم عُقدت القمة الثالثة في الكويت عام 2013 ، وانعقدت القمة الرابعة في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.

وكان مصدر دبلوماسي عربي قال لـ"الشروق"، إن أسباب التأجيل ترجع إلى عدم توفر مضمون نجاحها بعد أن تعثرت في دورتها الرابعة بغينيا الاستوائية في عام 2016، وذلك عقب تولي أحمد أبو الغيط مهام منصبه كأمين عام للجامعة العربية، وسط خلافات عاصفة أدت إلى انسحاب تسع دول عربية تضامنا مع المغرب، وهي البحرين والسعودية، والإمارات والأردن وقطر واليمن، بالإضافة إلى سلطنة عمان، والصومال احتجاجا على مشاركة جبهة البوليساريو.

وذكر المصدر أن الدعوة لحضور القمة تقدم للدول الإفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة وهو الأمر الذي عقدت على أساسه قمتي سرت والكويت بعد جهود مكثفة قام بها عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة لمد جسور التعاون وإقامة شراكة وتعاون عربي أفريقي توج في سرت الليبية عام 2010، بعد مرور 33 عاما على انعقاد الاجتماع الأول بين الدول العربية والأفريقية عام 77 بالقاهرة.

وذكر المصدر أن التوترات التي تجتاح المنطقة العربية بعد مرور ثلاث سنوات على قمة مالابو كالأوضاع في لبنان والعراق واليمن وليبيا وسوريا تحول عن نجاح هذه القمة بالإضافة إلى التوترات في بعض الدول الإفريقية يجعل مضمون ما ستخرج به هذه القمة ضعيفا لاعتمادها بشكل أساسي على الشراكة الاقتصادية وتعزيز القدرات ودفع التعاون العربي الأفريقي بعيدا عن الخلافات السياسية التي يحاول الجانب العربي تجاوزها كاعتراف توجو بالقدس عاصمة لإسرائيل والتركيز على نقاط الاتفاق.

وتعد القمة العربية الإفريقية في دورتها الثالثة والتي استضافتها الكويت عام 2013 قد أقرت برئاسة الأمير صباح الأحمد، تفعيل التعاون العربي الأفريقي المشترك، وإدراكه أن التعاون بين هذا الكم من الدول ضرورة قصوى لشعوبهم، لاسيما وأن ما يجمعهم أكثر مما يفرقهم، وشهدت قمة الكويت أكبر حضور عربي أفريقي، حيث شارك في القمة 71 وفداً يمثلون دولاً عربية وأفريقية إلى جانب الصين وروسيا ومنظمات دولية، ومن بين الوفود 34 رئيس دولة.

وقدمت الحلول الناجحة لكثير من مشكلات وعقبات على طريق تعاون الأمتين العربية والإفريقية ووضعت آليات الشراكة الاقتصادية المشترك.