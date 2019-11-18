مواقع إيرانية: السلطات تنوي تسيير مظاهرات مؤيدة لها غدا في طهران

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أفادت فضائية "العربية"، بأن عددًا من المواقع الإيرانية، قد أوردت أخبارًا عن اعتقال عدد من طلاب جامعة طهران خلال احتجاجات اليوم.
وأضافت الفضائية، نقلًا عن المواقع الإيرانية، بأن سلطات طهران تنوي تسيير مظاهرات مؤيدة لها غدًا.