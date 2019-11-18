 مواقع إيرانية: السلطات تنوي تسيير مظاهرات مؤيدة لها غدا في طهران - بوابة الشروق
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مواقع إيرانية: السلطات تنوي تسيير مظاهرات مؤيدة لها غدا في طهران

محمد عبد الجليل
نشر فى : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 8:46 م | آخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 8:46 م

أفادت فضائية "العربية"، بأن عددًا من المواقع الإيرانية، قد أوردت أخبارًا عن اعتقال عدد من طلاب جامعة طهران خلال احتجاجات اليوم.

وأضافت الفضائية، نقلًا عن المواقع الإيرانية، بأن سلطات طهران تنوي تسيير مظاهرات مؤيدة لها غدًا.

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