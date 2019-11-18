عرضت فضائية «الغد»، صباح الاثنين، تقريرًا عن مزاد سيتم تنظيمه يوم 7 ديسمبر المقبل، في معرض «فان إيتون» بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية؛ لطرح مقتنيات «ديزني لاند» النادرة.

وسيتم خلال المزاد الذي سيُعقد على مدار يومين، طرح 1500 قطعة نادرة لديزني لاند، تعبر عن تاريخ المنتزه الشهير منذ افتتاحه عام 1955.

ومن المقرر أن يضم المعرض الدليل الترويجي للملاهي الذي صدر عام 1953، والذي قام المالك والت ديزني بتوزيعه على ممولي المدينة الترفيهية، بالإضافة إلى الخريطة الأصلية الأولى لديزني لاند واللافتات القديمة.

ويضم المعرض بعض المقتنيات الأخرى مثل الطيور المتحركة التي كانت تُستخدم في عروض الجذب السياحي منذ عام 1963 والتي قد يصل سعرها إلى 100 ألف دولار، والدمية الشهيرة «إنه عالم صغير» والتي قد يصل سعرها إلى 20 ألف دولار، وكذلك أيضًا دليل الافتتاح الذي وقعه والت ديزني والمتوقع وصول سعره إلى 9 آلاف دولار.

ويتوقع مالك المعرض أن يجلب المزاد العديد من زوار ديزني لاند، في ظل الارتباط العاطفي والذكريات التي تجعل تلك المقتنيات ذات قيمة.