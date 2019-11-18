ارتفاع التشغيل في ألمانيا لأعلى مستوى منذ توحيد شطري البلاد

رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي، يواصل سوق العمل ازدهاره في ألمانيا.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الاثنين أن عدد العاملين في ألمانيا ارتفع في الربع الثالث من هذا العام إلى 4ر45 مليون عامل، ليحقق بذلك أعلى مستوى له منذ توحيد شطري البلاد عام 1990.

وفي المقابل، تباطأ نمو التشغيل في ألمانيا مقارنة بالربع الثالث في عام 2018، حيث سجل الربع الثالث من هذا العام ارتفاعا بنسبة 8ر0% فقط، بينما بلغت نسبة الارتفاع في الربع الأول 1ر1% والربع الثاني 1%.

وأشارت الإحصائية إلى ارتفاع عدد الأفراد الذين يعملون في وظائف ثابتة بمقدار 427 ألف شخص، ليصل إلى 22ر41 مليون شخص، بينما انخفض عدد أصحاب الأعمال الحرة بمقدار 71 ألف شخص إلى 15ر4 مليون شخص.

وسجل قطاع الخدمات ارتفاعا في التشغيل (9ر0%)، و قطاع البناء (4ر1%).، بينما انخفض التشغيل في قطاع الزراعة وإدارة الغابات بنسبة 9ر1%.