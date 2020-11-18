سفير إيطاليا بالقاهرة يؤكد ضرورة مكافحة الجوع للحيلولة دون اندلاع الصراعات

أكد جامباولو كانتيني سفير إيطاليا بالقاهرة، ضرورة العمل على مكافحة الجوع للحيلولة دون اندلاع الصراعات في العالم، مشيرا إلى اهتمام بلاده بقضية الغذاء نظرا لأهميتها في الحفاظ علي السلام والأمن الدوليين.



جاء ذلك خلال كلمة للسفير الإيطالي، ألقاها اليوم في افتتاح فعاليات أسبوع المطبخ الإيطالي خلال الفترة من 22 إلى 29 نوفمبر الجاري.



وأشار إلى الاهتمام بتطوير المناطق الزراعية في مصر وتعد إيطاليا من المانحين الدوليين في هذا المجال حيث تساهم في المشروعات التي يتم تنفيذها ما قيمته 11 مليون يورو من إجمالي قيمة البرنامج الأوروبي الذي يقدر قيمته 21.9 مليون يورو في محافظات كل من مرسى مطروح والمنيا والفيوم، مضيفا أن هذا البرنامج وضع 3 أهداف يتم تنفيذها في محافظة مرسى مطروح تهدف إلى زيادة إنتاج التين والعنب وزيت الزيتون ليس فقط لتغطية السوق المحلي ولكن للتصدير.



وأكد السفير على الاهتمام بالحصول على أفضل المنتجات الزراعية وما يمثله من أهمية دور الأمن الغذائي في التنمية المستدامة، وتعمل روما على تطوير أليات التعاون في هذا المجال، موضحا أن قضية الأمن الغذائي ستحتل أولوية في اجتماعات مجموعة 20 عام 2021 في ضوء وجود ثلاثة مليارات نسمة يعانون من سوء تغذية من بينهم 820 مليون نسمة يعانون من سوء تغذية شديد.



وتابع: نخطط لوضع اليات من شأنها الاهتمام بهذه القضية سواء على المستوى السياسي والاقتصادي في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه ستعقد العديد من الاجتماعات خلال فعاليات أسبوع المطبخ الإيطالي بهدف دعم الطهاة والمستوردين المصريين والترويج للمنتجات الإيطالية خاصة القهوة والآيس كريم.



وبشأن فعاليات أسبوع المطبخ الإيطالي، أوضح أن المطبخ الإيطالي يمتاز بالتنوع طبقا لاختلاف المناطق التي يتم إعداد فيها الأطباق في بلاده، وتعتبر إيطاليا يتميز مطبخها في العالم بالاهتمام الشديد بالمكونات الغذائية وظهور العناصر كله بدون وضع مكونات تأثر عليها فضلا عن استخدام منتجات عالية الجودة.



وأضاف أن المطبخ الإيطالي يتميز بالكفاءة والقيمة التاريخية، وتعمل روما على حماية أسماء المنتجات الأصلية، موضحا أن مبادرة المطبخ الإيطالي تهدف إلى زيادة وعي المستهلكين وزيادة المعلومات عن المنتجات الإيطالية عالية الجودة.



ونوه بأن هذا العام يشهد تنظيم أسبوع المطبخ الإيطالي في الوقت الذي يعاني العالم وإيطاليا من أزمة جائحة كوفيد -19 وتداعياته على الاقتصاد العالمي والإيطالي، مشيرا إلى أن أسبوع المطبخ الإيطالي هذا العام سوف يروج لمنتجين وهما القهوة والآيس كريم في مصر.



وبدوره، قال فرنكسكو باجنيني مدير وكالة التجارة الإيطالية، إن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في تصدير المنتجات الغذائية الإيطالية لمصر، والتي بلغت 94 مليون يورو عام 2019 بالمقارنة بـ39 مليون يورو عام 2017 مؤكدا اهتمام بلاده لزيادة تصدير المنتجات الإيطالية لمصر بعد القيام بالتسجيل التجاري للشركات الإيطالية وقفا لقرار وزارة التجارة والصناعة.



وأضاف أن إيطاليا تعمل على انتشار وزيادة توزيع منتجاتها الأصلية في السوق المصري واستمرار التعاون مع مصر في هذا المجال من خلال التجارة الإلكترونية.