بلومبرج: أرامكو باعت سندات بـ8 مليارات دولار في أكبر إصدار لشركة بسوق ناشئة هذا العام

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باعت شركة أرامكو السعودية العملاقة، أمس، سندات بقيمة ثمانية مليارات دولار، في عودتها الأولى لأسواق الدين منذ أبريل من العام الماضي.

ووصفت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، إصدار أرامكو بأنه الأكبر من نوعه لشركة في الأسواق الناشئة هذا العام، وأصدرت الشركة سندات لأجل ثلاث وخمس وعشر و30 و50 سنة.

ونقلت عن مصادر مطلعة أن طلبات الشراء تجاوزت 50 مليار دولار، وتراوح سعر الفائدة من 32ر1% لأقصر سندات الإصدار أجلا إلى 65ر3% للجزء أجل 50 عاما.

ويأتي توجه الشركة لسوق السندات لتمويل التزام بتوزيعات أرباح بقيمة 75 مليار دولار، بعد تراجع أرباحها من جراء انخفاض أسعار النفط.

وتراجع سعر خام برنت القياسي بنحو 35% هذا العام إلى نحو 44 دولارا للبرميل.