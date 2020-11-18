الرئاسة اللبنانية تلغي احتفالات ذكرى الاستقلال بسبب وباء كورونا

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، إلغاء جميع المناسبات الوطنية المتعلقة بذكرى استقلال البلاد، بسبب الظروف الصحية الراهنة جراء جائحة كورونا، وفي ظل قرار الإغلاق العام الشامل للبلاد حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري والذي يستهدف الحد من تفشي الوباء.



وذكرت الرئاسة اللبنانية -في بيان اليوم الأربعاء- أنه سُيكتفى بتكريم رموز الاستقلال في لبنان عبر وضع أكاليل من الزهر على أضرحة رجالات الاستقلال باسم "الجمهورية اللبنانية"، حيث تم تكليف عدد من أعضاء مجلس النواب وفق برنامج محدد بوضع الأكاليل على تماثيل وأضرحة تلك الشخصيات الراحلة.



على صعيد متصل، قالت الرئاسة اللبنانية إن رئيس الجمهورية ميشال عون تلقى من نظيره الأمريكي دونالد ترمب، برقية للتهنئة بالذكرى الـ77 للاستقلال، وأكد خلالها قوة العلاقات التي تجمع الشعبين اللبناني والأمريكي.