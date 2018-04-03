الداخلية ترد على ادعاء والدة سائق توكتوك تعرض نجلها للإهانة على يد شرطي بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية إدعاء والدة سائق "توكتوك " تعرض نجلها للإهانة من قبل رجل شرطة تعدى عليه أثناء تنفيذ حملة مرورية بمنطقة العمرانية بالجيزة.

واستغاثت المرأة وفقًا لمقطع فيديو تم نشره على "الفيسبوك" بالحكومة للإفراج عن نجلها، مدعيةً تعرضه للإهانة من قِبل رجل شرطة، أثناء تنفيذ حملة مرورية بمنطقة العمرانية بالجيزة.

واتضح بالفحص أنه أثناء شن قوة من مرور الجيزة حملة بشارع ترعة الزمر، وأثناء محاولتهم ضبط مركبتي "توكتوك" (مخالفين وبدون تراخيص) أحدث سائقيها "لهما معلومات جنائية" حالة من الهياج بالطريق العام، وأشهر أحدهما سلاح أبيض محاولاً التعدي على القوة، وتم السيطرة عليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وبالعرض على النيابة قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق، وتم التأكيد على عدم صحة ما ورد بالإضافة إلى عدم ارتكاب أحد رجال الشرطة ثمة تجاوزات قِبل المتهمين وأن ضبطهما جاء في الإطار القانوني.