الأردن وتونس يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

بحثت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية المهندسة مها علي، مع السفير التونسي لدى عمان خالد السهيلي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكدت مها علي -خلال لقائهما اليوم الأربعاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية- أهمية استكمال عقد اللجان الفنية المشتركة بين الجانبين، والتي تم تأجيلها بسبب كورونا، حيث تعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بما في ذلك عقد الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات.

وأوضحت أن هذه الاجتماعات ستشمل أيضًا اجتماع اللجنة الفنية في مجال تهيئة وإنجاز المدن الصناعية وذلك قبل نهاية هذا العام، بالإضافة لضرورة التحضير لاجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا الأردنية التونسية المشتركة واللجنة التجارية المشتركة بين الجانبين خلال عام 2021.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تلك الاجتماعات لجهة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات والاستفادة من الفرص المتاحة في كل البلدين.