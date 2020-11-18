 مسئول روسي: الأمن في رابطة الدول المستقلة حيد 22 خلية إرهابية في 2020 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئول روسي: الأمن في رابطة الدول المستقلة حيد 22 خلية إرهابية في 2020

موسكو - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 2:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 2:57 م

أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن الأجهزة الأمنية التابعة لرابطة الدول المستقلة حيدت في العام الحالي 22 خلية من التنظيمات الإرهابية الدولية.

وقال باتروشيف، خلال افتتاح اجتماع عبر الفيديو لأمناء مجالس الأمن لرابطة الدول المستقلة، اليوم الأربعاء: "من خلال الجهود المشتركة في عام 2020، تم تحييد 22 خلية تابعة لتنظيمات إرهابية دولية".

وأضاف أن أعضاء هذه التنظيمات شاركوا في تجنيد ونقل مواطنين من روسيا ودول رابطة الدول المستقلة الأخرى إلى معسكرات تدريب مقاتلين أجانب"، موضحا أنه بفضل المعلومات الروسية استطاع الشركاء الأجانب القبض على عشرات الإرهابيين، مشيرا إلى اعتقال أكثر من 40 عضوا ومتواطئا في المنظمات الإرهابية الدولية بناء على معلومات ومواد قدمها الجانب الروسي للشركاء الأجانب.

وأكد باتروشيف أنه بناءً على هذه المعلومات تم منع أكثر من 950 أجنبيا متورطين في أنشطة إرهابية من دخول بلادنا.

وكان سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، أعلن في أكتوبر الماضي أن قوات الأمن الروسية قامت في عام 2019 بتحييد أكثر من 60 خلية نائمة تابعة لتنظيمات متطرفة.

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