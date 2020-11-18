يتجول شباب إحدى القرى في تيجراي شمال إثيوبيا، بوسائل بسيطة من أدوات لإطلاق الدخان والرصاص بالهواء، في محاولات وجهود لتشتيت الجراد والحد من تكاثره وحجب جيوشه العاتية عن القرن الإفريقي ومنع كارثة أخرى من الحدوث، لكن نشوب النزاع المسلح بالمنطقة له أن يوقف تلك الجهود الوليدة ويحد من ثمارها.

يقول موللوام برهاي، أحد المزارعين في قرية ضمن منطقة تيجراي، لصحيفة "الجارديان" البريطانية، إنهم لم يشهدوا مثل تلك الأسراب من قبل، مضيفا أن الأجداد علموهم من قبل أن الضوضاء تطرد الجراد، لكنها لم تعد تجدي.

وتسببت موجة أسراب الجراد نهاية العام الماضي، التي كانت غزارة الأمطار سببا فيها، في تدمير 3 ملايين فدان و350 ألف طن من المحاصيل في دولة إثيوبيا.

وبحسب منظمة الزراعة والغذاء التابعة للأمم المتحدة، تعد إثيوبيا هي الجبهة الرئيسة لمكافحة أسراب الجراد بالقرن الإفريقي؛ لأن مولد تلك الأسراب في اليمن والصومال يصعب التحكم بها بسبب الصراعات هناك، وإن انضمت إثيوبيا لنفس التصنيف من الصراعات؛ فستصبح باقي الدول الواقعة جنوب إثيوبيا في خطر انتشار أسراب الجراد.

وذكر تقرير منشور بواسطة وكالة "رويترز" للأنباء، أن جهود مكافحة الجراد في تيجراي من تسيير مروحيات لرش الحقول للدوريات الراجلة للقرويين لردع الجراد، قد توقفت جميعها بسبب الحرب.

وكما تسببت الحرب في إيقاف بوك الطعام في المنطقة المتضررة من أسراب الجراد، التي تضم 600 ألف شخص بحاجة للمساعدات الغذائية، ومليون بحاجة لمساعدات متنوعة.

يذكر أن تيجراي كانت قبيل الحرب أحرزت جهودا قوية في مكافحة الجراد، التي كان منها استخدام العلوم الحاسوبية لعمل خرائط تتنبأ بانتشار الجراد وإعلانها للأهالي عبر التطبيقات الهاتفية أو القنوات المحلية للتحضر المسبق لها.