قال أشرف عطية، محافظ اسوان، إن مشروع إحلال سيارات الكبود بأخرى ميكروباص جديدة سيغطي الجميع في الفترة المقبلة.

وأضاف عطية، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء، أنه يتم تنفيذ المشروع على مراحل، متابعًا: «سيارات الكبود غير لائقة بالناس».

وذكر أن السائقين وأسرهم كانوا سعداء بهذا التغيير، بل كانوا يختارون سيارات مكيفة، مضيفًا أن جميعها «موديلات 2021».

ولفت إلى أن عملية الاستبدال تتم بالتنسيق مع البنوك، مشيرًا إلى تقديم العديد من التسهيلات للسائقين، منها دفع مقدم 15%، مع عدم دفع الأقساط مدة الشهور الثلاثة الأولى.

ودشن أشرف عطية، محافظ أسوان، الثلاثاء، الدفعة الثانية من مشروع إحلال سيارات الكبود بأخرى ميكروباص جديدة؛ لتفريغ المدينة من المظاهر غير الحضارية.