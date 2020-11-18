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أعداد جريدة الشروق
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مخاوف من موجة كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا في موريتانيا

نواكشوط - د ب أ
نشر في: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 10:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 10:02 م

أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تعليماته لرئيس الوزراء باستدعاء اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير جائحة كورونا ومتابعتها للاجتماع من أجل تحديد الإجراءات المناسبة لمواجهة هذه الوضعية الجديدة.

وأوضح بيان صدر مساء اليوم عن اجتماع مجلس الوزراء، أن هذا القرار اتخذ نظرا لتطور جائحة كوفيد- 19 في موريتانيا وفي العالم. ولم تكشف الحكومة عن حجم الاصابات الجديدة أو مستوى الموجة الثانية من الجائحة في موريتانيا . لكن مصادر طبية أكدت ظهور أعراض شبيهة بكوفيد- 19 لدى العديد من المرضى.

وللتذكير، أوقفت الحكومة منذ أشهر الإجراءات الاحترازية التي كانت قد اتخذتها للتصدي لكوفيد- 19 ومنها وضع رقم للاتصال والإبلاغ عن حالات الاشتباه وبث الإعلانات الإرشادية للوقاية من كورونا وفرض التباعد الاجتماعي وإلغاء الفحص للكشف عن كورونا.

وتفيد آخر الإحصاءات الرسمية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكوفيد- 19 بلغت 7994 حالة منها 7550 حالة شفاء و165 وفاة.


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