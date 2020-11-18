مشروع قانون يمنح الحصانة للرؤساء السابقين في روسيا

أقر مجلس "الدوما" الروسي (النواب) في قراءة أولى من أصل 3، أمس الثلاثاء ، مشروع قانون من شأنه منح الرؤساء السابقين حصانة لدى مغادرتهم بعد مغادرتهم السلطة.

ويمنح القانون في حال المصادقة عليه، الرؤساء السابقين مقعداً في مجلس الاتحاد لمدى الحياة، كما يمنحهم وعائلاتهم حصانة من المحاكمة لجرائم يرتكبونها خلال حياتهم، فضلاً عن حصانة من التفتيش والاعتقال والاستجواب، وفقا لوكالة "رويترز".

ويجب أن يحصل المشروع على موافقة مجلس الاتحاد الروسي، وتوقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ثم يتعين على مجلسي البرلمان، تأييد الإجراء بتصويت غالبية الثلثين، ليصبح قانوناً.

وبموجب القانون، يمكن نزع الحصانة عن رئيس سابق في حال اتهامه بـ"الخيانة أو بجرائم خطيرة أخرى، ويتعين تأكيد الاتهامات في المحكمتين العليا والدستورية".

والتشريع الذي نُشر على الموقع الالكتروني، يعد من بين تعديلات دستورية تمت الموافقة عليها هذا الصيف في استفتاء على مستوى البلاد، ويتيح لبوتين الترشح لولاية جديدة، عندما تنتهي ولايته الرابعة في العام 2024.

وأثارت مشروعات القوانين شائعات عن أن بوتين (68 عاماً) يعتزم التنحي لظروف صحية، لكن الكرملين نفى ذلك، مؤكداً أن "الرئيس بصحة جيدة".

يشار إلى أن ديمتري مدفيديف، الذي كان رئيساً للدولة بين عامي 2008 و2012، هو الرئيس السابق الوحيد في روسيا الذي لا يزال على قيد الحياة.