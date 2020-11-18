 شرطة برلين تستخدم خراطيم المياه ضد متظاهرين مناهضين لتدابير كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 4:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

شرطة برلين تستخدم خراطيم المياه ضد متظاهرين مناهضين لتدابير كورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 4:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 4:13 م

استخدمت الشرطة الألمانية خراطيم المياه ضد متظاهرين مناهضين لتدابير احتواء جائحة كورونا، اليوم الأربعاء، بالقرب من مبنى الرايخستاج في برلين.

وبحسب إفادات مراسلي وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" بدأت قوات الأمن برش المتظاهرين بالمياه، وتحدث مراسلو الوكالة عن وجود مشاحنات ومزاج عدواني.

ولم يتبع العديد من المتظاهرين التعليمات الخاصة بارتداء الكمامات وترك مسافة آمنة بين الأفراد لتجنب انتشار العدوى.

ووفقا لتقديرات الشرطة الأولية، يتجمهر عدة آلاف من الأشخاص في العاصمة للاحتجاج على سياسة الحكومة الألمانية بشأن كورونا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك