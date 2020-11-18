لبنان يسجل 2084 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 2084 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 110 آلاف و37 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى تسجيل 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 852 حالة.

وذكرت الصحة اللبنانية، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 13 ألفا و65 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

على صعيد ذي صلة، نفى وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، صحة أنباء متداولة حول اتفاق أبرمه مع وزير الصحة حمد حسن على تمديد فترة الإغلاق العام للبلاد إلى منتصف ديسمبر المقبل بدلا من موعد انتهائها في نهاية نوفمبر الجاري مع إغلاق المطار وذلك في سبيل احتواء تفشي وباء كورونا.

وقال وزير الداخلية، في بيان اليوم، إن هذا الخبر عار تماما عن الصحة، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تُتخذ بمعرفة المجلس الأعلى للدفاع الذي تعود إليه صلاحية تمديد فترة الإغلاق العام من عدمه.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، إبرام اتفاق مع نقابة المستشفيات الخاصة يتم بموجبه زيادة الرسوم الخاصة بمعالجة المصابين بفيروس كورونا، وأن تتولى الوزارة سداد فارق الرسوم لصالح المستشفيات وذلك بعدما تحصلت على قرض من البنك الدولي لهذا الغرض المتعلق بالوباء.

وقال وزير الصحة حمد حسن، إن هذا الاتفاق ينهي أي ذرائع تحول دون استقبال المستشفيات الخاصة لمرضى كورونا، موضحا أنه بمقتضى هذا الاتفاق تلتزم المستشفيات الخاصة بتقديم الخدمات الصحية والاستشفائية للمصابين بالفيروس، وأنه في المقابل يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مستشفى خاص يخل ببنود الاتفاق.