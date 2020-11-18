في حين أنه من الضروري تناول نظام غذائي صحي ومتوازن، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي يجب على كل امرأة تضمينها في نظامها الغذائي، لأنها يمكن أن تحميها بالفعل من عدد من الأمراض، لذلك نشر موقع "فاميلي فوديك" مجموعة من الأغذية التي يجب أن تتناولها النساء.

ومن تلك الأطعمة:

*السبانخ

تحتوي السبانخ على العديد من المعادن والفيتامينات المتنوعة، ما يجعلها تقلل من أعراض متلازمة ما قبل الدورة الشهرية، وتعتبر السبانخ أيضًا طعاما صحيا للعظام، وتحافظ على نسبة السكر في الدم، وتقلل من خطر الإصابة بنوبة الربو.

*بذور الكتان

تعد بذور الكتان طعام ممتاز للقلب ومستويات السكر في الدم، وذلك بفضل الخصائص القوية المضادة للالتهابات، وتساعد أيضا في تقليل نوبات القولون العصبي.

*التوت البري

يمكن للتوت البري أن يحمي من أمراض القلب وتسوس الأسنان، والتهابات المسالك البولية، لأنها مليئة بالمغذيات النباتية، والخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

*الطماطم

أكدت العديد من الدراسات أن الطماطم يمكن أن تقلل من الإصابة بسرطان الثدي وأمراض القلب، كما أنها تحسن صحة العظام وتساعد على خفض نسبة الكوليسترول.

*الشوفان

يساعد الشوفان يساعد في منع التقلبات المزاجية المرتبطة بـ PMS، لأنه يحتوي على الألياف الغذائية، ويمكنه أيضًا خفض نسبة الكوليسترول والحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة.