منظمة الاتحاد الإفريقي تفرض عقوبة على تونس لعدم تسديد مساهمتها المالية

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الإفريقي فرض عقوبة على تونس بسبب عدم تسديد حصتها في موازنة الاتحاد والمقدرة بـ18 مليون دينار.

وقال الجرندي في جلسة استماع في البرلمان إن منظمة الإتحاد الإفريقي فرضت عقوبة من الدرجة الأولى على تونس، تتمثل في حرمانها من أخذ الكلمة في اجتماعات المنظمة، لمدّة ستة أشهر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء التونسية اليوم.

وتخلفت تونس عن سداد حصتها لعام 2020 في وقت تواجه فيه المالية العمومية صعوبات جمة بسبب تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.

وأضاف الوزير "مساهمة سنة 2020 خصصـت لخلاص متخلداتنا تجاه هذه المنظمة ولم نتمكن بالتالي من دفع المساهمة للسنة الحالية، نظرا لعدم حصول وزارة الخارجية على الاعتمادات التّكميلية المطلوبة من وزارة المالية".