محافظ الفيوم: توفير طاقة كهربائية بمنطقة كوم أوشيم الصناعية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومحمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، وياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات، ورؤساء الوحدات المحلية بمركز طامية.



وفي بداية الاجتماع، شدد الأنصاري على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التي قررتها الدولة، وخصوصاً بعد ارتفاع مؤشر الإصابات في الدول المجاورة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدت فيما سبق إلى انتشار العدوى بالفيروس في بعض المناطق.



وقال إنه يجب نشر التوعية المجتمعية في هذا الصدد، لافتًا إلى أن تعاون المواطنين والتزامهم هو السبب الرئيس في نجاح أي إجراءات تتخذها الدولة، مؤكداً أن الوقاية خير من العلاج وذلك حتى لا ندخل في أزمة مع هذا الوباء.



وأشاد، خلال اللقاء، بدور القطاع الصحي بالمحافظة خلال الموجة الأولى لأزمة كورونا على الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع والنقص العددي في بعض التخصصات الطبية الهامة كالأطباء والتمريض، موضحًا أنه يتم عقد لقاء دوري مع اللجنة المعنية بأزمة كورونا على مستوى المحافظة لتعظيم الإيجابيات وتلافي السلبيات التي حدثت خلال الموجة الأولى.



وفي ملف التصالح على مخالفات البناء، أشار إلى الانتهاء من تقديم طلبات التصالح بنسبة 100٪، مشيراً إلى أن تعامل الجهاز التنفيذي مع هذا الملف تم بشكل جيد، معرباً عن شكره وتقديره لمسئولي مجلس مدينة طامية والوحدات المحلية التابعة، على جهودهم في إنجاز هذا الملف الهام، مؤكداً أن الإرادة والتخطيط الجيد والالتزام يضمن تحقيق المستهدف في العمل، على الرغم من بعض التحديات التي واجهتها المحافظة، خاصة في مراكز سنورس وطامية وإطسا.



وأضاف أنه تم الانتهاء هذا العام من الخطة الاستثمارية للمحافظة، مؤكدًا العمل لوضع المحافظة على خريطة التنمية الخاصة بالدولة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة، وأنه سيتم تطوير 10 مناطق غير مخططة بالفيوم يقطنها نحو 120 ألف مواطن، تحت إشراف مجلس الوزراء، وسيتم استثمار كافة أصول الدولة غير المستغلة بهذه المناطق في أعمال التطوير.



وناقش موقف استكمال مشروع الصرف الصحي بقريتي فرقص وسرسنا، حيث قال ممثل شركة المياة والصرف الصحي إنه تم توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء المشروعين، موضحاً أنه بالنسبة لمشروع الصرف بسرسنا تمت الترسية على أحد المقاولين وسيتم البدء في العمل خلال أيام، أما فيما يتعلق بمشروع الصرف بقرية فرقص فقد تم الانتهاء من البت الفني، وخلال 15 يومًا من الآن سيتم دفع التأمين النهائي واستلام الموقع، وأكد المحافظ على متابعة أعمال التنفيذ بشكل دوري؛ للانتهاء منها خلال الفترة الزمنية المقررة لتقدم خدماتها للمواطنين.



وكشف المحافظ عن توفير طاقة كهربائية لزيادة فرص الاستثمار بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، لافتاً الى طرح عدد من قطع الأراضي بالمنطقة أمام المستثمرين خلال شهر لدفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.



ورداً على شكوى من أحد المواطنين، بشأن توصيل خدمات الصرف الصحي لتقسيم الأندلس "قرطبة"، وجه المحافظ كلًا من السكرتير العام ورئيس مركز ومدينة طامية ومسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بعقد اجتماع الأسبوع القادم، مع الشركة التي قامت بتقسيم المنطقة وممثلي التقسيم، لوضع حلول جذرية للمشكلة.