سماع دوي انفجار في سماء العاصمة السورية دمشق

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أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بسماع دوي انفجار في سماء العاصمة السورية دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.