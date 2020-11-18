سماع دوي انفجار في سماء العاصمة السورية دمشق

الأكثر قراءة
استشهاد وكيل شرطة النقل والمواصلات أثناء إخماد حريق بمحطة مترو مسرة
تراجع جديد للدولار أمام الجنيه بسبب ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
«زد» يتراجع عن صفقة عصام الحضري
الشروق أمام العقار 414 في حدائق الأهرام.. هنا قُتلت الأم ونجلها على يد الابن
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بسماع دوي انفجار في سماء العاصمة السورية دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.