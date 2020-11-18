 سماع دوي انفجار في سماء العاصمة السورية دمشق - بوابة الشروق
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سماع دوي انفجار في سماء العاصمة السورية دمشق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 7:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 7:09 ص

أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بسماع دوي انفجار في سماء العاصمة السورية دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

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