استمرار عمل منفذ بيع الطيور بالإدارة الزراعية في القصير

وجه اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، بمتابعة منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين، مشددا على التأكيد بمتابعة الالتزام بالأسعار ومدى جودة المنتجات المعروضة بالأسواق.

في السياق ذاته، تابعت الوحدة المحلية، اليوم الأربعاء، استمرار العمل بمنفذ بيع الطيور التابع للإدارة الزراعية؛ للوقوف على الأسعار المقررة والتأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث يقدم المنفذ بيع الطيور بأسعار مخفضة للمواطنين مع خدمة توصيل للمنازل.

وأعلن المسئولين عن المنفذ، أن أسعار اليوم تشمل بيع الفراخ الأبيض بـ26 جنيها، والبلدي 36 جنيها، والبط البلدي 52 جنيها، والحمام 50 جنيها، والحشو 36 جنيها، والأمهات 25 جنيها، والبانيه 60 جنيها، والوراك 30 جنيها، والكبد والقوانص 40 جنيها، والحمام الكداب 55 جنيها، والشيش 55 جنيها.

كان رئيس مدينة القصير تفقد مبنى الإدارة الزراعية خلال الفترة الماضية، موجها بتقديم خدمات أفضل للمواطنين وحسن التعامل معهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر برفع المعاناة والتخفيف عن كاهل المواطنين والتصدي لجشع التجار ومحاربة السوق السوداء.