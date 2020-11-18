احتفل محرك البحث العالمي «جوجل»، بالذكرى الـ71 لميلاد الفنان المصري أحمد زكي، ووضع على صفحته الرئيسية للبحث تصميمًا فنيًا لأحمد زكي بخلفية رمزية لأربع أفلام من أعماله السينمائية الشهيرة.

والأفلام هي: "أربعة في مهمة رسمية"، عام 1987، و"اضحك الصورة تطلع حلوة"، عام 1996، و"كابوريا" عام 1990، و"النمر الأسود" عام 1984، و"استاكوزا" عام 1996.

وقدم أحمد زكي مجموعة من الأغاني المرتبطة بسياقات الأفلام التي قام ببطولتها، ومنها:

أغنية "أزأز كابوريا" من كلمات وألحان حسين الإمام، وتم تقديمها في فيلم "كابوريا"، من بطولة الفنانة رغدة وسحر رامي، ومن إخراج خيري بشارة، وتأليف عصام الشماع.

وكرر نفس المجموعة تقريباً، زكي والإمام ورغدة، التجربة في فيلم "استاكوزا"، في أغنية ساخرة جمعت الثلاثي، والفيلم من إخراج إيناس الدغيدي.

وبدأت تجربة أحمد زكي مع الأداء الغنائي، مع الفيلم الشهير "البيه البواب" عام 1987، عندما قدّم أغنية "أني بيه" وبلهجة صعيدية، والعمل من تأليف يوسف جوهر، وإخراج حسن إبراهيم.

وفي فيلم البيضة والحجر، قدم زكي ثلاث أغنيات، في البداية "جابوا الخبر"، وفي المنتصف "الدربندوخ"، وقبل النهاية بقليل "الهجايص"، وهو إنتاج عام 1990، وإخراج علي عبد الخاق، وتأليف محمود أبو زيد.

أما ففي فيلم "هيستيريا" 1998، من تأليف محمد حلمي هلال، وإخراج عادل أديب، فقد ظهر زكي في شخصية مغنٍ متجول في الشوارع والمترو، وقدم كوبليه من أغنية "وصفولي الصبر" لكوكب الشرق أم كلثوم، وانتهى الفيلم بغناءه "إن مقدرتش تضحك" من كلمات وجيه عزيز.

وفي فيلم "مستر كاراتيه" عام 1993، قدم أغنية "أيوة يا دنيا"، وتم تصويرها في الشارع، والعمل من إخراج محمد خان، وتأليف رؤوف توفيق.