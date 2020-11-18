 وضع المنتج الأمريكي المحتجز هارفي واينستين في العزل بعد ظهور أعراض كورونا عليه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وضع المنتج الأمريكي المحتجز هارفي واينستين في العزل بعد ظهور أعراض كورونا عليه

د ب أ
نشر في: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 12:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 12:38 م

ذكرت تقارير اليوم الأربعاء، أنه تم وضع المنتج الأمريكي الشهير المحتجز هارفي واينستين، في العزل، بعدما ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا.

وكشفت مصادر أمنية لموقع تي ام زد الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير الوضع الصحي لواينستين، قائلة إن حالته" سيئة للغاية".

وقالت المصادر إن واينستين - 68 عاما- يعاني من أعراض لفيروس كورونا، وجرى وضعه في العزل لمدة 72 ساعة لحين ظهور نتائج اختبار فحص فيروس كورونا.

وفي حال ثبتت إصابته بالفيروس، سوف يتم نقله لمستشفى في منشآه ويندي الإصلاحية، وهو سجن يخضع لحراسة مشددة في شرق منطقة بوفالو في نيويورك، حيث يقضى فترة عقوبة السجن 23 عاما لاتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

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