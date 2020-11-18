وزير النقل: 1000 جنيه يوميا لسكان العقارين المائلين بالزمالك خلال عملية حفر الأنفاق

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس الوزراء، وجها بإيجاد حل للعمارتين رقم «5.7» و«3أ» الواقعتين بشارع إسماعيل محمد في الزمالك، مشيرًا إلى أن العقار الأول يعاني من ميل 19 سم، والثاني 13 سم.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن العمارتين تعرضتا لميل دون أن تتحرك ماكينة حفر مترو الأنفاق والتي تبعد عنهما بمسافة تقدر بـ700 متر.

وأشار إلى أن اللجنة الهندسية التي عاينت العقارين أوصت بإخلاء العمارتين قبل استئناف عمل ماكينة الحفر، مؤكدًا منح أهالي العقارين قيمة إيجار محترم لمدة شهر فترة خروج الماكينة من محطة مترو صفاء حجازي وحتى الكيت كات؛ للحفاظ على أمن وسلامة السكان.

ولفت وزير النقل إلى أن حفر الأنفاق سيبدأ اعتبارًا من 1 ديسمبر ولمدة شهر، متابعًا أنه من المقرر صرف 1000 جنيه يوميًا لسكان العقارين المائلين، خلال تلك المدة، أي بمعدل 30 ألف جنيه شهريًا.