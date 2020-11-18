جنايات قنا تعاقب طفلا بالسجن 15 عاما في قضية مقتل سيف الأحمر

عاقبت محكمة جنايات قنا، اليوم الثلاثاء، طفل بالسجن 15 عاما، في واقعة قتل الطفل سيف والمشهورة إعلامياً بقضية سيف الأحمر.

صدر القرار برئاسة المستشار إيهاب أبو سالم، وبحضور المستشارين معتز محروس، وأحمد رشدي.

ترجع أحداث الواقعة إلى سبتمبر من عام 2019، عندما عثرت الأجهزة الأمنية، على جثة الطفل (أحمد سيف الأحمر - 11 عاماً) بعد تغيبه 5 أيام، داخل عمارة تحت الإنشاء بمنطقة السوق الفوقاني في بندر قنا.

وكشفت التحريات أن المجني عليه، قتل عندما دافع عن نفسه ضد المتهم (عبدالرحمن.أ.ح - 15 عامًا)، الذي حاول اغتصابه داخل عمارة يعمل بها والد المتهم بمنطقة السوق الفوقانى، وأثناء محاولة مقاومته للمتهم، والهرب من ملاحقته سقط من الطابق الخامس فى المنور.