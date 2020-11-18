الكرملين ينفي عقد لقاء بين بوتين وترامب خلال قمة التعاون الاقتصادي

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، والتي ستعقد عبر الفيديو غدا الخميس.

وردا على سؤال لوكالة أنباء "سبوتنيك" حول ما إذا كان من المقرر عقد لقاء ثنائي بين الرئيسين عبر الفيديو على هامش هذه القمة، قال بيسكوف في تصريح، اليوم الأربعاء، "لا، ليس من المقرر عقد اجتماع ثنائي بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي في إطار قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، والتي ستعقد عبر الفيديو".

يُذكر أن مصادر إعلامية أمريكية ذكرت في وقت سابق أن ترامب سيشارك في قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ غدا الخميس.