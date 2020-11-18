إندونيسية تضع مولودها أثناء رحلة جوية داخلية بمساعدة طبيب من الركاب

ذكرت شركة طيران إندونيسية، اليوم الأربعاء، أن امرأة وضعت مولودا ذكرا بصورة آمنة أثناء رحلة جوية داخلية، ما أجبر الطائرة على تغيير مسارها.



وقال المتحدث باسم شركة الطيران دانانج ماندالا بريانتورو، إن المرأة الإندونيسية وتدعى أناستاسيا جيفاني جاءها المخاض وبدأت حالة الوضع بعد 50 دقيقة من انطلاق رحلة شركة "لاين اير" من سينتاني في إقليم بابوا إلى ماكاسار بجزيرة سولاويزي أمس الثلاثاء.



وأضاف دانانج، أن طبيبا من بين الركاب ساعد في الولادة.



ولفت إلى تحويل مسار الرحلة إلى جزيرة أمبون الواقعة بجزر مالوكو، التى تعرف أيضا بجزر الملوك؛ لتمكين الأم ووليدها من تلقي مزيد من الرعاية بصورة سريعة.