الإفراج بكفالة عن نواب سابقين بهونج كونج بعد اعتقالهم بسبب قانون السلام الوطني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أُفرج بكفالة عن ثلاثة نواب برلمانيين سابقين في هونج كونج، بعد إعلانهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم القبض عليهم اليوم الأربعاء؛ لمحاولتهم تعطيل مناقشة مشروع قانون يجرم انتقاد السلام الوطني في المجلس التشريعي في وقت سابق من هذا العام.

وقال كل من تشو هوي ديك وراي تشان وتيد هوي في منشورات منفصلة على فيسبوك إنهم اعتُقلوا بسبب أحداث مايو ويونيو، عندما ألقوا سوائل كريهة الرائحة داخل جلسة البرلمان.

وأكدت الشرطة، أنها ألقت القبض على ثلاثة رجال محليين بتهمة الازدراء وقصد إلحاق الأذى بالآخرين ومحاولة استخدام مواد ضارة.

وأعلنت الشرطة بعد ذلك أنه تم الإفراج عن الثلاثة بكفالة، وسوف يمثلون أمام محكمة ويست كاولون غدا الخميس.

واتخذت الصين إجراءات صارمة ضد المعارضة الديمقراطية في هونج كونج هذا العام، حيث تسعى بكين لتأكيد سلطتها.

وفي الأسبوع الماضي، استقال 15 من نواب المعارضة بشكل جماعي بعد تجريد أربعة من زملائهم من أهليتهم لعضوية المجلس بسبب عدم أداء القسم بالشكل المرضي.

ودخل قانون السلام الوطني المكون من ستة أجزاء حيز التنفيذ في 12 يونيو على الرغم من احتجاجات المعارضة.

ويفرض القانون عدة ضوابط حول عزف السلام الوطني "مسيرة المتطوعين" ويطالب المواطنين بـ"الوقوف بوقار والتصرف بصورة تعبر عن الشعور بالفخر" أثناء العزف.

وأدان الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان القبض على النواب السابقين.

وقال الحزب في بيان: "الخطوة تنتهك تماما السلطة التشريعية"، داعيا سلطات بكين وهونج كونج إلى وقف قمع الناشطين الساعين إلى الديمقراطية والحرية.