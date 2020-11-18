شهيرة: ضحيت إني أعمل تاريخ فني بعد زواجي من محمود ياسين

قالت الفنانة شهيرة، زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، إن «الراحل كان مؤدبًا وخلوقًا وإنسانيته متفردة في التعامل مع أي حد»، مشيرة إلى أنه كان مثالًا لهذه الأخلاق مع أهل بيته.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أنها ضحت بعد الزواج من محمود ياسين بعمل تاريخ فني، لافتة إلى أنهما تزوجا خلال فترة وجيزة.

وأشارت إلى أن أول لقاء بينهما كان أمام الكاميرا عندما كانت طالبة في السنة الأولى من معهد التمثيل، متابعة: «حصل انجذاب وخلص الموضوع بسرعة واتجوزنا قبل تصويره فيلم الخيط الرفيع مع الفنانة فاتن حمامة».