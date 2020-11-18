قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن «تكافل وكرامة» برنامج هام ورئيسي، مشيرة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يشرف على البرنامج بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي والوزرات الأخرى.

وأضافت القباج، خلال لقاء لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن عدد المستفيدين من البرنامج 3.6 مليون أسرة، بحوالي 14 مليون مواطن، موضحة أن الدعم المقرر سنويًا للبرنامج تكلفته 18.5 مليار.

ولفتت إلى مراجعة ما يقرب من مليون أسرة من المستفيدين للتحقق أنهم لا زالوا مستفيدين، قائلة إن الوزارة تتعاون مع التربية والتعليم لضمان التحاق أطفال الأسر بالمدارس، ومع وزارة الصحة للتأكد من الذهاب إلى الوحدات الصحية لتلقي الرعاية.

وأشارت وزيرة التضامن إلى الانتهاء من تدريب 11 ألفًا و800 موظف على موضوعات التظلم، مضيفة أنه من المقرر ضم فئات جديدة للبرنامج مثل بعض الفئات كسيدة بلغت الـ50 عامًا وليس لها عائل وتستحق الدعم والكرامة من الدولة المصرية، إضافة إلى الاهتمام بأطفال مؤسسات الرعاية المستفيدين من برنامج تكافل.