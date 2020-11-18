الصحة تعلن حصيلة مصابي حادث أتوبيس مدرسة بميدان الرماية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن إصابة 17 تلميذا بينهم 3 مصابين لسائق ومشرفي أتوبيس، وذلك إثر حادث مرورى لاتوبيس مدرسة بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف مجهزة نقلت كافة المصابين إلى مستشفي الهرم.

وكشفت الوزارة، أن جميع الإصابات تراوحت مابين كدمات وسحجات وكسور بالجسم وجميعها مستقرة، فيما عدا حالتين بالرعاية المركزة إحداهما لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، والأخرى مشرفة الأتوبيس وتبلغ من العمر 35 عاما، مؤكدة أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.