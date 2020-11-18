حديقة حيوان في أيرلندا تناشد الجمهور التبرع لمواجهة آثار كورونا

ناشدت حديقة حيوان دبلن الجمهور، اليوم الأربعاء، تقديم تبرعات لها في خضم أزمة مالية ناجمة عن القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا في أيرلندا.

وتقول الحديقة التي تعتمد على مبيعات التذاكر بنسبة 90 في المئة من مواردها المالية، إن مستقبلها "غامض" جراء ثاني إغلاق طويل لها منذ مارس الماضي.

وأعيد فتح حديقة الحيوان في يونيو الماضي، ولكن تم غلقها مجددا في أكتوبر الماضي، حيث دخلت دبلن في مرحلة من القواعد الصارمة التي تشبه الإغلاق.

وقالت حديقة الحيوان في بيان: "يتكلف الأمر أكثر من 500 ألف يورو شهريا لتوفير أعلى معايير الرعاية التي تستحقها الحيوانات.. حتى أقل تبرعات سوف تساعدنا وسط هذه الأوقات العصيبة"، وجاء ذلك في إطار إطلاق حملة لجمع التبرعات تحت عنوان: "أنقذوا حديقة حيوان دبلن".

وترعى الحديقة أكثر من 400 حيوان، وهي إحدى أجمل المؤسسات في دبلن، وأحد مقاصد الجذب الرئيسية في أيرلندا.